Taormina, trovato in stazione un 18enne evaso dai domiciliari: arrestato

I carabinieri della Stazione di Giardini Naxos, nel Messinese, hanno arrestato questa notte il 18enne A.M., ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.

Durante un servizio di controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i militari dell’Arma non hanno trovato il giovane presso un centro di accoglienza di Taormina dove è in atto ristretto in regime di arresti domiciliari.

Dopo le immediate ricerche, i carabinieri hanno rintracciato il giovane presso la stazione ferroviaria di Taormina. Pertanto A.M. è stato arrestato, in flagranza di reato, in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso lo stesso centro di accoglienza e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

