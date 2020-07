Messina, il prefetto annulla la chiusura dell'hotspot: "Non compete al sindaco"

Il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, ha annullato l’ordinanza del sindaco Cateno De Luca che il 18 luglio aveva disposto la chiusura dell’hotspot in località Bisconte.

«Non rientra infatti nei poteri del sindaco - si legge in una nota della prefettura - anche in qualità di ufficiale di governo - adottare provvedimenti che incidono in materia di immigrazione, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ovvero del ministero dell’Interno e della prefettura».

In merito alla situazione nell’hotspot, viene spiegato, sono in corso «interlocuzioni dirette» tra la prefettura e il ministero dell’Interno ai fini di «una rivalutazione dei requisiti di adeguatezza dell’hotspot attese le attuali peculiarità dell’emergenza immigrazione», per la quale la prefettura «conferma la consueta disponibilità al confronto con l’amministrazione comunale e con gli altri organi istituzionali interessati, volto a individuare percorsi e soluzioni condivisi».

«Nessun problema. La prefetta Librizzi me lo ha preannunciato con una telefonata concordando un incontro per domani alle 11 in prefettura. Non entro nel merito dell’annullamento perchè non c'entrano nulla le competenze del sindaco, nè io sto a sindacare gli appalti ed i servizi che sono stati espletati per l’hotspot di Bisconte, pretendo soltanto che questa struttura venga chiusa immediatamente perchè abusiva e crea problemi di ordine pubblico e sanitario». E’ la reazione, su Facebook, del sindaco di Messina, Cateno De Luca, dopo l’annullamento della sua ordinanza che prevedeva la chiusura dell’hotspot da cui giorni fa sono scappati decine di migranti.

