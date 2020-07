Amianto ed etenernit sulla spiaggia di Mili Marina, via alla bonifica

Via l'amianto dalla spiaggia di Mili Marina. Il tratto di costa della riviera ionica messinese, presto tornerà fruibile ai bagnanti. Da questa mattina, il personale della Messinaservizi Bene Comune è all'opera per togliere l'eternit dal litorale e dare corso a quella bonifica da tempo annunciata e non ancora eseguita.

"Si tratta di in servizio - afferma il presidente di Messinaservizi, Pippo Limbardo - che la nostra società sta eseguendo per conto del Comune e in danno al Demanio, sostituendosi all'inerzia di altre istituzioni sovracomunali".

La spiaggia, malridotta, era diventata una discarica a cielo aperto. Un cronoprogramma di interventi è stato stilato per i prossimi giorni, prevedendo la rimozione di vernici e fusti contenenti rifiuti pericolosi, inerti, scarifica e pulizia del terreno, smaltimento di scarti e rifiuti non tossici.

"Con questi lavori - puntualizza Lombardo -, mai eseguiti dalle altre amministrazioni, stiamo restituendo un tratto di spiaggia che era stato interdetto dalla polizia municipale prima dell'emergenza coronavirus" .

