Maltempo, strade allagate e frane nel Messinese: nessun ferito

Stamattina un violento temporale si è abbattuto su Messina e in provincia. Numerose strade, condomini e negozi si sono allagati, soprattuto nella zona Nord tra Ganzirri e Torre Faro. Si è verificata anche qualche piccola frana in provincia.

La Protezione Civile di Messina fa sapere che comunque al momento non si registrano gravi danni o feriti. Ieri la protezione civile aveva diramato l'allerta meteo arancione per le province di Messina e Catania, prevedendo possibili precipitazioni intense o temporali con grandinate e forti raffiche di vento.

I cittadini - dice la protezione civile - sono invitati alla massima prudenza. In particolare: non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; abbandonare per tempo i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche; nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

