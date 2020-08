Ospedale di Barcellona, il direttore dell'Asp: "Medici assenti da parecchi giorni"

La Direzione Generale dell’Asp di Messina, di concerto con il direttore del dipartimento cure ospedaliere, ha segnalato alla Procura della repubblica del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l’assenza "da parecchi giorni, a vario titolo, dal servizio già programmato, di diversi dirigenti medici in organico" del pronto soccorso dell’ospedale Cutroni-Zodda.

Lo scrive in una nota Paolo La Paglia, direttore generale che aggiunge: «La circostanza in questo periodo feriale sta determinando grave nocumento al restante personale medico, sottoposto a stress lavorativo per assicurare i turni e la continuità del servizio di emergenza-urgenza, oltreché possibili conseguenti gravi disagi assistenziali all’utenza».

© Riproduzione riservata