Gioele, i soccorritori raccontano l'orrore: "Resti in più punti, corpo smembrato dagli animali"

I soccorritori raccontano l'orrore. Non si può definire in altro modo lo sdegno, per la vicenda del piccolo Gioele. Anche la testa, dopo il tronco e il femore, sarebbe trovata a decine di metri distante dal punto in cui sono stati individuati gli altri resti ossei segnalati in prima battuta stamane nel sedicesimo giorno di ricerche.

Una scena straziante, quella raccontata dai soccorritori ed emersa tra i cespugli della collina di Caronia, a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo e alcune centinaia di metri dal traliccio dove è stato rintracciato il cadavere di Viviana Parisi. Elementi che fanno pensare all’azione di animali come cani randagi e cinghiali, che avrebbero trascinato e smembrato il piccolo cadavere che per gli investigatori è quasi certamente di Gioele. Come purtroppo si temeva fin dall'inizio di questa orribile vicenda.

