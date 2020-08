Team di esperti a Caronia e domani l'autopsia sul corpo di Gioele: "La verità grazie alla scienza"

Il procuratore Cavallo oggi ha conferito ufficialmente l’incarico al team di esperti che effettueranno l’autopsia sui resti del piccolo. L'esame slitta di alcune ore e sarà effettuato alle 8 del mattino di mercoledì.

Oggi, intanto, i consulenti sono partiti alla volta di Caronia per effettuare nuovi sopralluoghi e prelievi di terriccio.”Si può dire che da oggi inizia e si scrive la storia di quello che è successo a Gioele e a Viviana”, dice in questo video Antonio Cozza, legale della famiglia Parisi all’uscita dalla Procura di Patti. “È da oggi che inizia a lavorare la macchina della scienza e tante informazioni dovranno arrivare dai medici legali, dai geologi, dagli esperti. Tutte le ipotesi fatte oggi non hanno avuto dei riscontri, che ci darà la scienza". Sull'ipotesi omicidio-suicidio commenta: "Ancora è aperta qualsiasi tipo di pista".

Giallo di Caronia, il sopralluogo di pm e team di esperti sulla collina Un team di esperti nei luoghi della tragedia di Caronia Giallo di Caronia, una squadra di esperti per far luce Sopralluogo degli esperti sulla collina di Caronia Una squadra di esperti sulla collina di Caronia Un sopralluogo sulla collina in cui sono morti Viviana e Gioele Ricca di animali selvatici la zona in cui sono morti Viviana e Gioele Insieme agli esperti, anche le forze dell’ordine Carabinieri al fianco del team di esperti Si setaccia la collina di Caronia Animali nella zona in cui sono stati trovati i corpi di Viviana e Gioele Il sopralluogo di esperti sulla collina di Caronia

Sia il procuratore che gli stessi avvocati hanno chiesto ai periti dettagli sulla morte di Gioele, sull'epoca del decesso, sulla dinamica e ovviamente sulle possibili cause. L'avvocato della famiglia Mondello Pietro Venuti uscito dalla Procura di Patti che spiegato: "Viene chiesto inoltre se sugli indumenti del bambino sono presenti segni all'azione violenta di altre persone, se sia ravvisabile la presenza di sostanza stupefacente, anche se questa è una domanda standard. Inoltre, è stato chiesto se sul corpo e sugli indumenti del bambino sia rilevabile la presenza di segni di animali, se sia rilevabile la presenza di sostanze organiche e in caso positivo di procedere all'estrazione del profilo genetico. Abbiamo chiesto anche se il luogo del ritrovamento del bambino coincida con il luogo del decesso".

