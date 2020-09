Viviana e Gioele: spunta un ciuffo di capelli, oggi la ricerca della verità nell'esame dell'auto

Non solo accertamenti sull'auto di Viviana Parisi e sul mucchietto di legna sotto la quale sono stati trovati i resti di Gioele, la polizia scientifica analizzerà anche un ciuffetto chiaro di peli.

Le indagini a Caronia proseguono e il procuratore Angelo Vittorio Cavallo continua a non escludere alcuna pista, come scrive Francesca Alascia sul Giornale di Sicilia in edicola.

Stasera alle 20, la polizia scientifica di Palermo, si recherà a Brolo, dove si trova sotto sequestro la Opel Corsa su cui viaggiavano Viviana e Gioele, per passare al setaccio l’interno della vettura col Luminol, alla ricerca di eventuali tracce di sangue.

Nei laboratori di Genetica Forense, nei prossimi giorni, invece, saranno effettuate le analisi sui campioni di presunte sostanze biologiche, prelevate, in contrada Sorba, ed analizzati dei peli di colore chiaro, trovati il 24 agosto scorso, in prossimità del pilone dell’alta tensione, dove giaceva morta Viviana, probabilmente capelli. Un ciuffetto biondo del quale si dovrà stabilire se appartenesse alla dj torinese o a Gioele.

