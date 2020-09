Incidenti sul lavoro, due operai ustionati nella Raffineria di Milazzo

Due capoturno di 47 e 55 anni sono rimasti coinvolti stamattina in un incidente nella Raffineria di Milazzo. Lo rendono noto il segretario provinciale dell’Ugl di Messina, Tonino Sciotto, e il reggente della Federazione chimici Maurizio Petrella.

Una manichetta di acqua calda ha ceduto investendo i due operai che, secondo le prime ricostruzioni, stavano assistendo alla bonifica di una pompa di carico.

"Per fortuna - dicono i due segretari - gli operai non sono in pericolo di vita (l'ustione non supera il 40%), ma saranno trasferiti ugualmente presso il Centro ustioni di Palermo per ulteriori accertamenti, in quanto a Catania non c'è posto. Nel frattempo si trovano all’ospedale di Milazzo in attesa del tampone".

