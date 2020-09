Morto per una coltellata a Capo d'Orlando: esclusa aggressione, ipotesi suicidio

Non ce l'ha fatta l'uomo rimasto gravemente ferito a seguito di una coltellata. Inizialmente si pensava ad un ferimento ma con ogni probabilità si tratterebbe di un suicidio. L’episodio si è verificato sotto i portici dell’edificio, nella strada che collega via Consolare Antica a via Lucio Piccololo.

Sul luogo sono arrivati i carabinieri della stazione di Capo d’Orlando e il comandante della compagnia di Sant’Agata Militello, il Maggiore Marco Prosperi, e due ambulanze del 118. Nonostante l'intervento, l'uomo è giunto in ospedale senza vita. Indagano i carabinieri.

