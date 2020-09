Viviana e Gioele, è sempre più giallo sull'incidente: "Nel cranio del bimbo non ci sono traumi e lesioni"

"Non emerge nessuna lesività nel cranio del bambino, è integro". A dirlo è l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, parlando degli accertamenti eseguiti sul cranio di Gioele il bambino scomparso insieme con la madre Viviana Parisi lo scorso 3 agosto dopo un incidente sull'autostrada Messina-Palermo.

Entrambi sono stati poi ritrovati senza vita nelle campagne di Caronia. "Nei prossimi giorni - aggiunge il legale del padre di Gioele - saranno fatte altre analisi ed ulteriori esami a cui prenderà parte anche un veterinario per capire se e quale animale avrebbe potuto compiere lo scempio. Successivamente, anche se non so se si riuscirà a stabilirlo, si cercherà di capire se si è trattato di attacchi post mortem o di attacchi che hanno portato alla morte del bambino".

Intanto, le indagini e gli accertamenti continuano anche a Caronia. "Domani - prosegue il legale- si andrà sul traliccio vicino al quale è stata trovava Viviana per verificare se ci sono tracce biologiche".

