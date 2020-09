Caronia, nuovo colpo di scena: trovate due impronte sul traliccio

Altro colpo di scena nelle indagini per la morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello. Dagli esami effettuati oggi sono state trovate due impronte in due parti diverse del traliccio vicino al quale è stato trovato il corpo della dj, a Caronia.

"Bisognerà - afferma l’avvocato Pietro Venuti- accertare se siano della donna o meno. Il tipo di esami effettuati oggi di tipo irripetibile attraverso una tecnica chiamata di fumicazione ha permesso di trovare queste tracce, che nello scorso esame con il luminol che cercava tracce ematiche non erano state evidenziate. Potrebbero essere tracce di sudore o impronte, naturalmente solo dopo altri successive analisi si potrà capire se appartengono a Viviana”.

Viviana e Gioele, nuovi esami sul traliccio a Caronia Caronia, indagini in corso nei pressi del traliccio Esami sul traliccio Le operazioni per gli accertamenti proseguono Ancora controlli sul traliccio da parte degli specialisti

Il nuovo accertamento è stato effettuato dalla polizia scientifica. Ieri sul cranio del piccolo Gioele analizzato al policlinico di Messina non è stata evidenziata nessuna lesività. Probabilmente non si riuscirà mai a comprendere le cause della morte del piccolo di quattro anni.

