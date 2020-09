Si tuffa in mare per soccorrere due giovani, disperso un militare della guardia costiera a Milazzo

E’ un militare della Guardia Costiera il soccorritore disperso in mare a Milazzo. L’uomo, Aurelio Visalli, 40 anni, faceva parte di una squadra arrivata sul posto lungo la costa per prestare soccorso a due giovani che si erano tuffati in mare, e che sono stati tratti in salvo. Al momento le ricerche sono state sospese. Visalli è sposato e padre di un ragazzo di dodici anni e di una bimba di appena sei.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera ed i vigili del fuoco. Nel frattempo uno dei due giovani era riuscito da solo a mettersi in salvo mentre l’altro è rimasto per circa un’ora in balia delle onde. Si è salvato aggrappandosi ad una boa in attesa dei soccorsi. Approfittando di un momento di calma del vento ha poi raggiunto la riva, aiutato da alcuni soccorritori che lo hanno porto portato a riva, dove ad attenderlo c'era un’ambulanza. Si teme adesso per una terza persona, che si sarebbe lanciato in mare per salvare il ragazzino e che risulterebbe disperso.

© Riproduzione riservata