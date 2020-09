La morte del militare eroe, iniziata l'autopsia a Milazzo

Aperta un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti per la morte di Aurelio Visalli, il sottufficiale della Capitaneria annegato a Milazzo nel tentativo di mettere in salvo due ragazzini che si trovavano in acqua nonostante il mare agitato.

La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha nominato oggi il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, mentre i

familiari hanno nominato il proprio consulente.

Nel pomeriggio è iniziata all’ospedale Fogliani di Milazzo l’autopsia sul corpo del militare eroe. I funerali del'uomo si svolgeranno nei prossimi giorni nella città mamertina.

