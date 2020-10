Perseguita la ex fidanzata, minacciandola e cercando di investirla: arrestato a Milazzo

Un 32enne è stato arrestato dalla polizia di Milazzo. L'uomo non ha accettato la fine del rapporto sentimentale con la convivente perseguitandola per mesi con messaggi telefonici e mail, appostamenti e atti intimidatori. Non ha esitato a distruggerle il telefono cellulare e a minacciarla qualora avesse scelto di denunciarlo.

Ma la donna, spaventata, ha chiesto aiuto alla Polizia e raccontato quanto era costretta a subire da tempo. Ieri l'ennesimo tentativo di avvicinare l'ex: al rifiuto della donna, l'uomo l'ha prima insultata pubblicamente, l'ha quindi seguita a bordo della sua auto sterzando improvvisamente come a volerla investire. A seguire e a testimoniare la manovra pericolosa i poliziotti del Commissariato che lo hanno raggiunto e arrestato.

I successivi accertamenti hanno confermato che lo stesso era alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il trentaduenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata