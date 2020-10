Prodotti non sicuri e contraffatti: scatta il sequestro a Torregrotta e Barcellona Pozzo di Gotto

Sequestrati oltre 40.000 prodotti “made in china”, venduti in due esercizi commerciali di Torregrotta e Barcellona, gestiti da soggetti di etnia cinese. La merce era priva di certificazione di provenienza e indicazioni relative alla sicurezza.

I sequestri sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Milazzo e della Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto, nell'ambito di mirati controlli in materia di contrasto alla commercializzazione di prodotti illegali.

È stata riscontrata la presenza di diversi articoli, già esposti sugli scaffali per la vendita, privi della prescritta marcatura “CE”, garanzia di conformità agli standard europei, e delle indicazioni minime previste dal codice di consumo, quali l’indicazione della provenienza, ovvero del materiale impiegato.

I finanzieri, dopo aver rimosso la merce dagli spazi destinati alla vendita, hanno proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti (tabelle luminose, lampade, telecomandi, telecamere, carica batterie ricaricabili, casse audio, registratori, videocamere, spazzole elettriche, torce, cuffie, droni, modem, asciugacapelli, amplificatori e numerose tipologie di giocattoli), inviando specifica segnalazione alla Camera di Commercio di Messina, per l’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie, di importo significativo, in un caso fino a 60 mila euro.

In aggiunta, per i titolari del punto vendita di Torregrotta, è scattata anche la segnalazione alla Procura della Repubblica di Messina, per il reato di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", perchè sono stati ritrovati alcuni articoli riproducenti, illegalmente, noti brand, potenzialmente idonei ad indurre in errore l'acquirente finale sulla loro legittima provenienza.

