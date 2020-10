Giovane ferito a colpi di fucile a Messina, fermato un cacciatore

Un 28enne è stato trovato ferito in modo grave questa mattina nelle campagne di Tipoldo, a Messina. Il giovane, che presentava delle ferite da colpi di fucile, è stato soccorso e portato al Policlinico. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane è stato trovato in piena campagna, nella periferia sud della città, vicino a due auto bruciate, una completamente l’altra in modo parziale.

Nel frattempo i carabinieri hanno sottoposto a fermo un cacciatore di 71 anni ritenuto il presunto autore del ferimento che è stato rintracciato nella zona. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco e quindi anche i carabinieri e i soccorritori del 118. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia sud per chiarire la dinamica del fatto.

