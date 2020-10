Coronavirus, impiegato positivo alla Procura di Patti: chiusi gli uffici

Sono stati chiusi per Covid gli uffici della Procura della Repubblica di Patti, nel Messinese, dopo che il tampone eseguito da un impiegato in servizio nell'ufficio è risultato positivo. Per questo motivo è stata disposta l'immediata chiusura di tutto il secondo piano del Tribunale di Patti e la sanificazione dei locali.

A darne comunicazione ufficiale è stato il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Patti, l'avvocato Francesco Pizzuto, che ha pubblicato una nota sulla pagina Facebook ufficiale dell'Ordine.

