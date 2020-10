Treni, disagi sulla Messina-Palermo. Il Comitato Pendolari: "Soddisfatti dell'assistenza"

Il Comitato Pendolari Messina, in seguito ai forti disagi riscontrati sui treni della linea Messina-Palermo, ha voluto ringraziare con una nota Trenitalia, nella persona di Diego Damagini e Davide Mistretta di Rfi.

"Desideriamo ringraziare ufficialmente Trenitalia per la disponibilità continua nel fornire informazioni in tempo reale - scrivono - di farsi carico del disagio dei passeggeri e per la costante reperibilità telefonica, non per ultimo il capo treno del treno R 12715 Messina C.le S.Agata M.llo sempre presente e pronta a rassicurarci".

"Nella stazione di Barcellona è stata creata una sorta di Task Force, nel parcheggio antistante la stazione in parola erano erano presenti bus sostitutivi direzione Sant'Agata Militello sia lento che veloce, sempre in stazione all’arrivo dei passeggeri del treno R 12715 è stato attivato un servizio di ristoro da parte di Trenitalia (con biscotti salati e bottigliette d’acqua) il tutto coordinato dal signor Enzo Ragusa di Trenitalia Customer Service. I passeggeri/pendolari venivano indirizzati verso il servizio di bus sostitutivo, in più è stato effettuato un treno straordinario regionale numero 12717 proveniente da Rometta Messinese e diretto a Palermo centrale con tutte le fermate. Possiamo ritenerci soddisfatti della comunicazione con gli stakeholder durante la criticità, tutti i soggetti coinvolti precedentemente citati hanno risposto con una organizzazione attiva che ha influenzato positivamente l'evolversi della situazione".

