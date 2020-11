Tenta furto in un supermercato a Messina, arrestato 21enne

Tenta di rubare alcolici in un supermercato nel centro di Messina, ma viene beccato in flagranza e arrestato dalla polizia. In manette è finito un ventunenne originario dello Sri Lanka.

L'episodio è avvenuto intorno alle 19 di ieri, quando il giovane dopo avere provato due bottiglie di whisky, nascondendole in un tolley. Sorpreso dai dipendenti del supermercato, ha tentato la fuga. Ma è stato subito raggiunto e bloccato da uno dei commessi, dopo una breve colluttazione.

Il ventunenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo.

È stato inoltre denunciato per lesioni personali riportate da uno dei dipendenti del supermercato durante la colluttazione.

