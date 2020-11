Autostrade, via alla potatura degli alberi sulla Messina-Catania

Via da oggi ai lavori di potatura degli alberi sull'autostrada A18 Messina-Catania. Da oggi e fino al 23 gennaio, un lungo tratto della carreggiata in direzione Messina, dal km. 1.100 al km. 28.00, subirà dei restringimenti per consentire gli interventi. Ne dà notizia il Consorzio per le Autostrade siciliane.

Gli interventi riguarderanno il taglio degli alberi ad alto fusto e dei rami presenti sui terreni di Autostrade Siciliane e interferenti con la rete ferroviaria.

"Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni di norma - avverte il Cas -, si raccomanda il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato".

