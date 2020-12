Spara a un gatto dal balcone di casa e lo ferisce, denunciato a Pace del Mela

Aveva sparato con una carabina a aria compressa a un gatto, e lo aveva ferito a una zampa. L’animale è riuscito a fuggire, e l’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Pace del Mela, nel messinese, per il reato di maltrattamento di animali.

A segnalare ai militari quanto era avvenuto è stata una chiamata al 112. Il 50enne aveva sparato dal balcone della propria abitazione. Incensurato, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e gli sono state ritirate, in via cautelare, armi e munizioni, detenute legalmente.

