Allerta arancione nel Messinese: domani scuole chiuse in diversi comuni per maltempo

Allerta arancione domani in provincia di Messina e così molti sindaci stanno firmando le ordinanze di chiusura delle scuole.

Il primo cittadino di Furci, Matteo Francilia, ha già firmato il provvedimento, così come a Letojanni e a Santa Teresa Riva. Nel bollettino della Protezione civile si legge che: "Si invitano tutti gli Enti cui la presente è diretta, e i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione ai livelli di allerta e alle corrispondenti fasi operative dichiarati dal Cfd-Idro e adottati, per delega del Presidente della Regione".

Scuole chiuse anche a Messina ma in questo caso la chiusura è causata dall'emergenza Covid.

© Riproduzione riservata