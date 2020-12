Evasione fiscale e fatture false, frode da 2 milioni a Messina: indagato un imprenditore

La Guardia di finanza ha scoperto a Messina una frode fiscale di 2 milioni di euro messa a segno con l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Indagato per avere evaso l’Iva un imprenditore cittadino che opera nel settore delle pulizie e che ha appalti in ambito nazionale.

All’uomo sono stati sequestrati 205mila euro. La frode era realizzata da tre società, tutte con sede a Messina, appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale e riferibili al messinese G.A., 52 anni.

La Finanza ha scoperto i collegamenti esistenti tra le tre imprese ritenendo che avessero gestito di comune accordo e sotto un’unica regia simulando transazioni inesistenti.

