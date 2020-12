Graniti, in gara i lavori per consolidare la zona a valle del centro abitato

Un milione e 852 mila euro per completare, dopo dieci anni, il consolidamento di una delle zone più a rischio del territorio di Graniti. Era il 2009 quando l'amministrazione del Comune del Messinese corse ai ripari facendo progettare ed eseguire una serie di interventi urgenti per mettere in sicurezza alcuni tratti del versante che si affaccia sul torrente Petrolo, un affluente dell’Alcantara. La zona, fortificata con dei terrazzamenti in pietra per garantire stabilità alle numerose abitazioni che vi sorgono, presentava già allora criticità estremamente accentuate e le opere realizzate non sono bastate a neutralizzare i movimenti franosi del terreno.

Un problema di cui si è fatto carico l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Dopo il corposo finanziamento, adesso la Struttura commissariale ha quasi concluso l’iter che porterà alla definitiva sistemazione dell'area più a valle del centro abitato. La gara pubblicata per affidare i lavori prevede che le offerte debbano essere presentate entro il prossimo otto febbraio.

Saranno costruiti muri in cemento armato da rivestire in pietrame e si realizzerà il detensionamento e la risagomatura delle scarpate. La raccolta delle acque superficiali di ruscellamento sarà affidata a un sistema di canalette e attraverso la piantumazione di essenze arboree potrà essere mitigato l’impatto visivo e favorito, allo stesso tempo, il consolidamento del terreno. Sugli argini scoperti del torrente verranno posizionati gabbioni metallici che serviranno a proteggere le sponde dall'erosione dell'acqua. Un fenomeno, questo, che contribuisce in maniera notevole alla fragilità dei pendii.

