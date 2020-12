Lavori allo svincolo di Taormina, chiuso il casello per l'autostrada

Il relazione al più ampio progetto di manutenzione e rivalutazione della A18 Messina-Catania, nei prossimi giorni si svolgeranno anche i lavori di rifacimento del manto stradale di entrambe le carreggiate dello svincolo di Taormina, ad opera della ditta Moba srl di Patti.

Non sarà pertanto possibile varcare l’ingresso in autostrada uscendo da Taormina dalle 15 di domani (mercoledì 16 dicembre 2020), sino alle 6 di giovedì 17. L’uscita autostradale per accedere a Taormina sarà invece chiusa al traffico tra le 15 di giovedì 17 e le 6 di venerdì 18.

