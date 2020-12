Spaccio di droga, un arresto a Taormina e due a Patti

I carabinieri hanno arrestato a Taormina in flagranza di reato, R.C. 19anni, per spaccio di droga. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione è stata trovata una sacca, contenente circa 1,5 chili di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

I militari dell’Arma hanno inoltre arrestato ai Patti, e E.M., 44 ani il coniuge D.C., 50 anni sempre per spaccio di stupefacenti. Nell’appartamento dei due sono stati trovati 17 grammi di cocaina, suddivisa in tre involucri di cellophane termosaldati, di cui due già confezionati per lo spaccio.

