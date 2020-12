Autovelox e scout, controlli fino al 2 gennaio a Messina: ecco dove

Scout e autovelox in azione a Messina: controlli fino a sabato 2 gennaio negli assi viari più interessati al traffico. A disporli il Comando del Corpo di Polizia Municipale: con l'autovelox si vuole agire per la prevenzione degli incidenti, mentre il dispositivo “scout” consente di rilevare le infrazioni al Codice della Strada in materia di divieti di sosta.

Il controllo con autovelox si svolgerà sulla Strada Statale 114 a Giampilieri Marina, Mili Marina e Galati Marina; sui viali Boccetta e della Marina Russa; e sulla via Consolare Pompea. Il dispositivo “scout” monitorerà la Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”; via Marco Polo; viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli; via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia); via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro; piazza Duomo (isola pedonale); piazza della Repubblica; viale Boccetta, tratto via Garibaldi – P. Umberto; viale della Libertà, nel tratto compreso, tra la rotatoria Annunziata, viale Giostra e Prefettura; corso Cavour, tra viale Boccetta e via T. Cannizzaro; via I Settembre, tra via C. Battisti ed il viale San Martino; via Garibaldi, nei tratti, Prefettura – Cairoli e Prefettura – Giostra; via T. Cannizzaro, tra le vie La Farina – C. Battisti; e via C. Battisti, dalla rotatoria del viale Europa a via Garibaldi.

Il Comando della Polizia municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause, che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali, e l’osservanza delle regole che vietano la sosta, in particolare in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, pista ciclabile e attraversamenti pedonali.

