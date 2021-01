Maltratta la madre per costringerla a dargli i soldi: a Savoca, nel Messinese, un 41enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Taormina per maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata.

La donna, esausta per i reiterati maltrattamenti subiti e intimorita dall’atteggiamento violento del figlio, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai militari per denunciare le vessazioni che subiva dal 2018.

