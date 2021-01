Giallo di Caronia, nuovo sopralluogo dei super consulenti della famiglia

“Il sopralluogo dei consulenti della famiglia Mondello a Caronia, sui luoghi del rinvenimento dei corpi di Viviana Parisi e del figlioletto Gioele Mondello, sui tragitti utili a raggiungere i luoghi e i sentieri connessi a tali rinvenimenti, è stato fissato per la fine della settimana prossima” . Lo ha annunciato il criminologo Carmelo Lavorino.

“I consulenti saranno accompagnati da ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti al Commissariato di di Sant’Agata Militello e della Polizia Scientifica di Catania”. I consulenti della famiglia Mondello sono tutti del Cescrin (Centro Studi Investigazione Criminale): Carmelo Lavorino , criminologo ,criminalista analista della scena del crimine, Enrico Delli Compagni , psicologo forense, il perito informatico Gaetano Bonaventura, l'esperto in sicurezza Tony Carbone, lo psicologo , Manfredi Campanella, il tecnico Franco Zingales ed altri.

“L'accesso ai corpi di Viviana e Gioele è slittato agli inizi di marzo- precisa Il criminologo- e sarà effettuato dai consulenti della famiglia Mondello”. Fanno parte del team che ispezionerà le salme: Antonio Della Valle, il prof Carmelo Lavorino, il tecnico Marco Petrone, Nicolina Palamone e Angelica Zenato.

Il professor Lavorino e Della Valle hanno dichiarato : "Abbiamo terminato di studiare tutti gli atti a nostra disposizione e quant'altro siamo riusciti ad acquisire, abbiamo valutato tutti gli scenari e le loro varianti e stiamo elaborando il tutto col nostro metodo. Nulla risulta essere compatibile col suicidio di Viviana Parisi ed altrettanto nulla con l'uccisione del bimbetto Gioele da parte della madre, nemmeno a livello psicologico, comportamentale, situazionale e testimoniale. Chi ha predetto senza avere letto gli atti e senza fare parte del procedimento che trattasi di "omicidio-suicidio" è stato avventato, ed ha parlato spinto dalla voglia di improbabili scoop e da una punta di "non umanità"”.

“Aggiungiamo - proseguono i due esperti- che emergono indicatori molto forti opposti all'ipotesi "omicidio-suicidio". Ovviamente saremo più precisi solo dopo i sopralluoghi che ci serviranno per una serie di motivi e che ci permetteranno, inoltre, di consegnare ai nostri avvocati Claudio Mondello e Pietro Venuti il nostro lavoro. Daremo il massimo di noi stessi e offriremo alla famiglia delle vittime, alla memoria delle vittime, ai legali che ci hanno incaricato, ai magistrati ed agli inquirenti che hanno il compito di indagare e decidere, una fortissima collaborazione e una grande professionalità anche per il raggiungimento della verità qualunque essa sia. Una verità sicuramente dolorosa perché ha come effetto finale la morte di due esseri umani".

