Freddo gelo alle Eolie e quattro isole prive di collegamenti marittimi per le raffiche di vento che hanno soffiato da nord per tutta la notte. Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate, mentre da Milazzo per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno viaggiano gli aliscafi della Liberty Line e la nave della Siremar.

Nella rada di Lipari si è riparata la nave cisterna della Marnavi di Napoli. La temperatura è scesa a 10 gradi.

© Riproduzione riservata