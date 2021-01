Incidenti stradali, nel 2020 quasi dimezzati i morti a Messina

Un decremento degli incidenti rilevati del 38% (1049 nel 2020 rispetto ai 1697 dell’anno precedente). Cinque quelli mortali, con altrettante vittime (riduzione del 28 % degli incidenti e del 44% dei deceduti rispetto al 2019); mentre gli incidenti con lesioni (280) e le persone ferite (306) sono diminuite rispettivamente del 28% e del 35%.

È quanto emerge dal bilancio della polizia stradale di Messina, con particolare riferimento alla A/18 Messina-Catania e alla A/20 Messina-Palermo. Nel 2020 sono state controllate 34.141 persone e 30.306 veicoli e sono state elevate 778 sanzioni per violazioni delle prescrizioni agli spostamenti o per movimentazioni non giustificate.

Contestate inoltre 22.117 infrazioni di violazioni stradali. Sequestrati complessivamente 2,74 chili di sostanze stupefacenti e arrestate 3 persone.

