Bastonate a ex fidanzata e nuovo compagno, arrestato a Brolo

Un ventenne di Brolo è stato arrestato per violenze e minacce alla propria ex fidanzata. A fermarlo sono stati i carabinieri, giunti in un’abitazione, dove, poco prima, il giovane aveva aggredito con un bastone di legno la donna e il fratello dell’attuale compagno della ragazza, intervenuto a sua difesa. L’uomo era poi fuggito, ma è stato bloccato mentre era alla guida della propria autovettura, a bordo della quale custodiva anche il bastone utilizzato poco prima per l’aggressione.

Dopo averle inviato un messaggio dal tenore minatorio, il giovane aveva raggiunto la ex fidanzata nell’abitazione del suo attuale compagno e si era introdotto nel cortile dove era presente la ragazza: ha colpito alla testa prima lei e poi il compagno, e i ha feriti. Già la scorsa estate il ventenne aveva minacciato la ex con messaggi sui social. Adesso è ai domiciliari.

