Erosione costiera, lavori urgenti per una barriera sul litorale di Caronia

A Caronia, nel Messinese, sarà costruita una barriera lunga 100 metri per un valore di oltre 500 mila euro per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera sul litorale di contrada Marina. Espletate le procedure di gara, sono stati affidati i lavori alla ditta Angelico Costruzioni, di Ispica, per la messa in sicurezza della via Marco Polo.

Nel 2019 era stata la violenta mareggiata di fine anno ad aggredire e divorare gran parte della strada di accesso alle abitazioni che si trovano lungo il litorale, sino a lambire quasi le costruzioni. Un tratto già fortemente colpito dall’erosione ed inserito nel piano di recupero programmato dal governo Musumeci attraverso il «Contratto di costa».

La situazione di oggettivo pericolo ha però spinto l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dallo stesso presidente della Regione, ad anticipare un intervento di difesa dai flutti, responsabili anche di avere danneggiato la rete dei sotto servizi.

© Riproduzione riservata

