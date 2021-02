Caronia, il messaggio di Daniele Mondello a Viviana nel giorno del compleanno: "Ti amo e mi manchi"

Il dj Daniele Mondello scrive nella sua pagina Facebook un messaggio d’amore dedicato alla moglie Viviana, scomparsa e rinvenuta cadavere insieme al figlio Gioele nei boschi di Caronia, l’agosto scorso. Se fosse vissuta, ieri avrebbe compiuto 45 anni, un amore il loro lungo 17 anni e culminato con la nascita di Gioele, a cui la coppia aveva intenzione di regalare magari una sorellina.

“Amore mio - scrive Mondello - sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultima volta che ho potuto vedere te e nostro figlio. Come i giorni trascorsi fino ad ora, sono qui a ricordarvi, a soffrire per la vostra mancanza, a lottare, ma cosa ancor più difficile a rendere omaggio al giorno del tuo compleanno. Neanche immagini quanto sia difficile”.

“Prima il Natale - prosegue il dj - poi il compleanno di Gioele e adesso il tuo... tutti senza la mia forza, la mia vita, la mia famiglia. Amore mio sarebbe impossibile descrivere l’amore sento per te, che è cresciuto sempre di più ogni giorno da quando le nostre strade si sono incrociate e mai più separate. È una cosa smisurata che neanche il più bravo dei poeti riuscirebbe a descrivere. Adesso sono qui che provo a scrivere di te, di quanto ti amo, di quanto mi manchi e di quanto io mi senta perso senza averti accanto. Però ci provo e voglio utilizzare questo spazio per augurarti buon compleanno. Il primo che passiamo separati” .

“Inutile dire quanto sia difficile superare queste ore che in queste occasioni diventano più pesanti del solito. Mi manca il tuo sguardo, il tuo sorriso, il tuo profumo, la tua voce... mi manca tutto di te. In questo momento vorrei tanto guardarti negli occhi e dirti: “amore mio, auguri, ti amo tantissimo” e poi stringerti a me per farti sentire protetta. Adesso sono io a chiedere a te di guardarmi da lassù e di proteggermi perché non so quanto potrò resistere ancora. Ma so che tu vuoi che io non molli. Sei sempre stata testarda e hai sempre fatto di tutto per raggiungere i tuoi obbiettivi, nel lavoro e nella vita e so che non vorresti che io fossi da meno. Ormai è impossibile trovare parole per descrivere quanto senta la mancanza tua e di nostro figlio quindi per augurarti buon compleanno mi limiterò a scriverti questo: Buon compleanno amore mio, ti amo e mi manchi tanto, con affetto tuo marito Daniele”.

Lo scorso 23 gennaio ha avuto luogo un nuovo sopralluogo dei consulenti della famiglia Mondello sui luoghi della tragedia, guidati dal criminologo Carmelo Lavorino, il team di esperti ha escluso la tesi dell’omicidio suicidio.

