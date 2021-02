Gettonopoli a Messina, la Cassazione conferma le condanne per 15 tra ex e attuali consiglieri comunali

La seconda sezione della corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato le condanne di Appello per 15, tra attuali ed ex consiglieri comunali di Messina, nel processo denominato «Gettonopoli» sulle presenze dei consiglieri nelle commissioni consiliari nel 2015. Le accuse sono di truffa, e abuso d’ufficio.

Confermate quindi le condanne ad un anno e 4 mesi per Angelo Burrascano; un anno e 2 mesi per Piero Adamo e Antonino Carreri; un anno e 3 mesi per Andrea Consolo, Nicola Cucinotta, Carmela David e Santi Sorrenti; un anno e 5 mesi per Giovanna Crifò, Pio Amadeo, Carlo Abbate, Santi Daniele Zuccarello e Fabrizio Sottile; un anno e 7 mesi per Nicola Salvatore Crisafi e Paolo David; un anno e 9 mesi per Benedetto Vaccarino.

