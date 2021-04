Incendio in un'abitazione a Tremestieri, un intossicato

Appartamento in fiamme in via Carbonara a Tremestieri. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con diverse autobotti, autoscala, autovettura per trasporto bombole aria compressa e un pick-up con modulo attrezzato per il tipo di soccorso tecnico urgente.

Al momento risulta un solo intossicato che è stato immediatamente affidato al personale del 118 per essere trasportato al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia e i vigili urbani per la gestione della viabilità.

