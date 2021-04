Autostrada Messina-Catania, via ai lavori nelle gallerie Capo Pietra e Taormina

Prenderanno il via domani i lavori di messa in sicurezza delle gallerie Capo Pietra e Taormina sull'autostrada A18 Messina-Catania. Gli interventi verranno eseguiti di notte per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori.

I lavori si svolgeranno dalle ore 23 di domani, mercoledì 28 alle ore 6 di giovedì 29 aprile. In quelle ore i veicoli in transito in direzione Messina bypasseranno la tratta interessata dai lavori uscendo allo svincolo di Taormina, per poi imboccare la rampa in entrata e rientrare in autostrada.

© Riproduzione riservata