Lavori per la sicurezza stradale, riaperti alcuni tratti nella tangenziale di Messina

A partire dalla mezzanotte sono stati riaperti al transito ampi tratti autostradali della tangenziale di Messina, momentaneamente chiusi per permettere gli interventi di Autostrade Siciliane per la manutenzione del manto stradale.

Per la precisione sono stati riaperti al traffico la rampa di ingresso in autostrada dello svincolo di Gazzi, in direzione Palermo, e il tratto autostradale compreso tra il km. 4,900 ed il Km. 6,693, della carreggiata di valle (in direzione Palermo).

Nella carreggiata di monte (in direzione Catania) rimarrà il doppio senso di circolazione solo negli 850 metri della galleria San Giovanni (tra il km. 4,050 ed il km. 4,900), ma solo sino alle ore 24,00 di martedì 18 maggio. Infine, è prevista entro la fine del mese di maggio anche la chiusura del cantiere di ripristino del viadotto Zafferia, rimasto chiuso per anni.

L’eliminazione dei cantieri renderà più fluida la circolazione che da martedì prossimo beneficerà anche della chiusura definitiva di tutti gli interventi che ne hanno causato la congestione nei giorni scorsi.

© Riproduzione riservata