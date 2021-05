Incidente a Taormina, 34enne muore nello scontro tra la sua moto e una jeep

Incidente mortale a Capo Taormina, all’incrocio tra la strada provinciale 10 e la strada statale 114. La vittima è Edoardo Liotta, 34 anni, originario di Giardini Naxos. L'uomo in sella ad uno scooter, intorno alle 19.30 di ieri sera, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Jeep dopo aver perso il controllo della moto.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo. Sul posto intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Taormina, coordinati dal capitano Giovanni Riacà, che hanno effettuato i rilievi e i vigili urbani per le operazioni legate alla viabilità. La salma è stata trasportata al Policlinico di Messina ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

