Madre e figlia impiccate a Santo Stefano di Camastra, domani l'autopsia sui corpi

Prevista per domani l’autopsia sulle salme della 40enne Mariolina Nigrelli e della figlia Alessandra, di soli 14 anni, trovate impiccate sabato sera, l’una accanto all’altra, nella loro casa di campagna, a Santo Stefano di Camastra, nel Messinese.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Patti, stanno proseguendo gli accertamenti per avere un quadro completo e ricostruire l’ultima giornata di madre e figlia. Sul tavolo della cucina è stata trovata la lettera di addio della donna, nella quale manifestava l’intenzione di portare con sé la ragazza.

"Porto via con me Alessandra", ha scritto la mamma. Dalla lettera emergerebbe il momento di disagio anche psicologico e di sofferenza che la donna stava attraversando. Per il momento la pista dell’omicidio-suicidio resta la privilegiata da parte degli investigatori che proseguono le indagini.

A trovare i corpi era stato il marito, Maurizio Mollica: era andato a cercare la moglie che era uscita per andare a prendere la figlia, ma non era più tornata; anche dal telefono non arrivava nessuna risposta. Si era quindi recato nella casa di campagna facendo la terribile scoperta. Alcune risposte che ancora mancano su questa tragedia potrebbero arrivare l’autopsia.

