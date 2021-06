A Lipari vaccini per tutti senza prenotazione: seconde dosi anche ai turisti

Vaccini per tutti alle Eolie anche per gli studenti e i turisti in vacanza. Oggi le vaccinazioni anti covid 19 sono effettuate in ospedale dalle ore 9 alle ore 13.

Il sindaco Marco Giorgianni fa sapere che "l'Autorità Sanitaria ha comunicato le modalità di prosecuzione della campagna vaccinale presso l’hub al Palazzo dei Congressi. Si potrà accedere per ricevere la somministrazione, senza necessità di prenotazione, tutti i giorni, compresa la domenica, dalle ore 8 alle ore 13, per tutte le persone dai 18 ai 79 anni.

«Per tutti coloro che hanno fatto la prima dose presso altre strutture, anche fuori Regione, e volessero ricevere la seconda dose presso l’Hub di Lipari (quindi non si intendono qui i residenti, domiciliati e proprietari di casa già vaccinati con prima dose a Lipari) dovranno inviare una mail all’Ufficio Straordinario Emergenza Coronavirus dell’Asp di Messina all’indirizzo commissario acta.covid@asp.messina.it che successivamente autorizzerà la vaccinazione, comunicandolo alla direzione sanitaria», dice il sindaco.

«Al momento - conclude - non abbiamo indicazioni per le prime dosi di coloro che pur essendo non residenti, domiciliati o proprietari di casa volessero effettuare la vaccinazione a Lipari, ad esempio chi si trovi sulle isole per motivi turistici: appena si avranno notizie in merito saranno prontamente comunicate».

© Riproduzione riservata