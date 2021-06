Daniele Mondello annuncia il nuovo disco dedicato a Viviana e Gioele: "La musica ci ha uniti"

A quasi un anno dalla tragica morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, dj Daniele Mondello annuncia l’uscita del suo nuovo disco dedicato alla moglie e al figlio.

Lo ha realizzato in collaborazione con un suo amico cantante, Giuseppe La Spada e contiene due versioni: Love Radio Edit – Dance Paradise Mix. Daniele ha preannunciato di volere organizzare un tour e fare delle serate dedicate al ricordo di Viviana e Gioele, si chiamerà “La nostra voce continua ad essere la musica”.

“La musica - afferma il dj - ha unito me e Viviana, dal primo momento, un qualcosa di meraviglioso, capace di dare tanta emozione. Una sensazione che purtroppo - racconta Daniele – sì è spenta con la sua scomparsa. Non riuscivo più a metter mani su una tastiera, ad andare in studio, ad ascoltare nulla. Tutto mi faceva pensare a lei. Ed è tutt’ora così. Quel nostro piccolo rifugio in cui creavamo le nostre melodie, da posto meraviglioso è diventato per me un luogo pieno di angoscia”.

Daniele Mondello ricorda gli ultimi momenti prima della tragedia di Caronia: "Viviana li ha passati proprio lì e ricordo come se fosse adesso l’angoscia nel vedere tutto come l’avesse lasciato” . Poi un giorno di fine ottobre, l’artista ha deciso di andare nel loro rifugio creativo e, pieno di angoscia e di dolore, ha iniziato a pensare alla moglie. “Proprio in quel momento tutti quei sentimenti di tristezza sono sfoviati in una melodia, dedicata ai miei amori - racconta -. Le note venivano fuori da sole, le armonie non dovevano essere cercate. Sembrava quasi che fossero Viviana e Gioele a guidarmi in quella composizione. A quel punto ho realizzato che stesse venendo fuori qualcosa che raccontava di loro e della mia sofferenza di non averli più accanto” .

L’artista ha deciso di contattare un amico comune, Giuseppe La Spada, al quale dopo aver fatto sentire il progetto musicale gli ha chiesto se volesse aiutarlo a finire il brano e cantare la canzone. La Spada ha subito accetato. “In quel momento - conclude Mondello - ho capito che potevo rendere omaggio agli amori della mia vita con ciò che amavamo di più, la musica. Ho messo insieme tutto quello che avevo dentro e in poco tempo abbiamo costruito un testo. Non è stata una cosa facile, ma grazie a Giuseppe La Spada, quella che fino ad un primo momento era una melodia dettata da quel frangente, si è trasformata nella canzone che dedico dal profondo del cuore a tutto ciò che conta, ed ha dato un senso alla mia vita: Viviana e Gioele”.

Fra circa una settimana uscirà il disco. "So che anche Viviana non avrebbe voluto che restasse dentro il nostro studio - aggiunge - senza dare la possibilità a chiunque di ascoltare cosa ho da dire. A lei è sempre piaciuto condividere con la musica le emozioni ed io voglio fare proprio questo. È con questo ricordo nel cuore che prometto che continuerò a fare musica, a fare il dj, a provare ad emozionare chi ascolterà ciò che faccio”.

