Capo d'Orlando, laurea in memoria di Lorena Mangano: morì in un incidente 5 anni fa

Lunedì prossimo 14 giugno nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina verrà consegnata la laurea in Scienze Motorie Sport e Salute alla memoria a Lorena Mangano, studentessa originaria di Capo d’Orlando, morta cinque anni fa in un incidente stradale.

"E' una ferita che non si rimarginerà mai nel cuore dei suoi familiari e di quanti l’hanno conosciuta - commenta il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, che presenzierà alla cerimonia in nome di tutta la comunità - Accogliamo con piacere l'invito del Rettore dell’Università: sarà l’occasione per ricordare la dolcezza e la solarità di Lorena a cinque anni dalla sua tragica scomparsa".

Lorena è morta mentre con la sua utilitaria si immetteva su via Garibaldi, a Messina: due auto lanciate in un rally clandestino in mezzo al traffico hanno investito la sua auto uccidendola. Alla guida un giovane e un finanziere, già condannati in via definitiva.

