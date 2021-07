Incidente mortale nel pomeriggio a Terme Vigliatore, in provincia di Messina. La vittima è un motociclista di 42 anni, F.C.M. le sue iniziali.

L'uomo era in sella a uno scooter e si è scontrato con un'auto in via Rossini morendo sul colpo. La polizia municipale e i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per comprendere la dinamica dell'incidente.

