Accusato di stalking, Cecere ex portiere del Messina evade dai domiciliari: condotto in carcere

Domenico Cecere, 48 anni, procuratore di calcio ed ex portiere del Messina in serie B si trova in carcere per una doppia evasione dai domiciliari dove era ristretto per stalking.

Lo scrive oggi la Gazzetta del Sud. In un primo tempo Cecere aveva avuto notificato un divieto di avvicinamento alla vittima.

A quanto pare però dopo una serie di violazioni la misura sarebbe stata aggravata, con la decisione di mandarlo agli arresti domiciliari nell'abitazione di un conoscente. Dalla quale Cecere sarebbe evaso per due volte, secondo i magistrati. Dopo la seconda volta è stata decisa non più la detenzione in casa di un conoscente, ma in carcere.

© Riproduzione riservata