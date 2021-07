Messina, due nudisti multati sulla spiaggia di Capo Rasocolmo

Due nudisti che prendevano il sole sulla spiaggia messinese di Capo Rasocolmo, a Piano Torre, nel Messinese, sono stati multati dai vigili urbani.

La sanzione prevede il pagamento di 3333 euro per atti contrari alla pubblica decenza.

I controlli degli agenti - si legge in una nota della polizia municipale - proseguiranno "per contrastare questo fenomeno, al fine di rendere la spiaggia fruibile a tutta la cittadinanza, bambini compresi, e non interdetta a causa di questi atteggiamenti indecenti".

