Controlli anti-Covid nei luoghi della movida a Taormina, chiusi 4 bar

Controlli anti-Covid intensificati a Taormina, nel Messinese, dove la polizia per garantire la sicurezza di cittadini, visitatori e turisti, ha eseguito una serie di sopralluoghi nei locali della movida, per contrastare le violazioni alla normativa vigente.

Quattro bar del centro storico non hanno rispettato le linee guida del protocollo per la riapertura delle attività economiche e per questo sono stati chiusi per cinque giorni. Ai titolari sono state elevate sanzioni.

