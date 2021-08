Cade durante un'escursione e batte la testa, 21enne messinese soccorso a Vulcano

I carabinieri della stazione di Vulcano, nelle Eolie, hanno soccorso un 21enne messinese che ieri, nel corso di un’escursione in solitaria sull'Isola, era caduto accidentalmente, battendo la testa e smarrendo l'orientamento.

I familiari del giovane hanno segnalato alla centrale operativa dei carabinieri di Milazzo, l’incidente dopo che la vittima li aveva avvisati col cellulare. I carabinieri hanno organizzato e coordinato le ricerche, con volontari del posto, e il giovane è stato localizzato in una scarpata in località Capo Grillo. La vittima è stata portata con l'elisoccorso (in codice giallo per trauma cranico con commozione cerebrale) all’ospedale Papardo di Messina, non è in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata