Lipari, pronto soccorso in tilt: organico ridotto all'osso con soli 4 medici

Grosse difficoltà si registrano nel pronto soccorso di Lipari: i medici del Papardo hanno comunicato che ad agosto non verranno. E la situazione è tragica: l’organico è di 4 unità rispetto ai 7 previsti. Un medico in servizio per il troppo lavoro, vista l’eccezionale affluenza di turisti, ha accusato un malore.

Dall’altro ieri non c'è più l’ortopedico a Lipari. Il dottor Trio è stato trasferito a Milazzo. Doveva venire un ortopedico dalla Città Mamertina, a rotazione, ma fino ad ora non si è visto nessuno. Ha però riaperto la camera iperbarica e grazie alla presenza degli anestesisti torna a funzionare la sala operatoria per le operazioni di routine. Nel contempo, l’elisoccorso va e viene.

A Lipari dopo un incidente stradale un giovane turista di Messina, politraumatizzato è stato trasferito al Policlinico di Messina. Una signora con frattura al femore è stata ricoverata al Papardo e infine, i turisti positivi individuati all’ultimo giorno di vacanza, durante gli screening volontari effettuati dall’Asp diventano tre. Gli ultimi due trasferiti con corse dedicate a Messina. Proseguiranno la loro vacanza ma in quarantena.

